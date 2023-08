Olbia | esplode camper in campeggio | morto bambino

(Di giovedì 31 agosto 2023) Feriti i genitori del piccolo Unnell’esplosione di unin un. Il corpo carbonizzato del piccolo è stato trovato in unesploso in unnella zona della spiaggia di Bados. I genitori sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Sassari impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nello spegnimento della vicina vegetazione coinvolta dalle fiamme. Tra le cause più accreditate della deflagrazione ci sarebbe la fuga di gas. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

