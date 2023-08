Olbia | camper esplode | morto bambino di 10 anni e padre ustionato sul 40% del corpo | ipotesi fuga di gas - VIDEO

(Di giovedì 31 agosto 2023) Drammatica tragedia ad, dove nella mattinata di oggi, giovedì 31 agosto, undi soli 10tra le fiamme nell'esplosione delcon il quale si trovava in vacanza insieme ai genitori. Non è ancora chiara la dinamica dell'evento che ha avuto luogo nei pressi della spiaggia

Olbia: esplode un camper, morto un bambino di 11 anni. Probabile fuga di gas la Repubblica

