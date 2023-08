“Occhio | gli rubano il posto” Alberto Matano | la collega del momento a La vita in diretta

(Di giovedì 31 agosto 2023) Siamo ormai in dirittura d’arrivo per la nuova edizione de Laindi, che ripartirà lunedì 11 settembre su Rai1. Ma ora è spuntata fuori l’indiscrezione riguardante una sua possibile sostituzione futura. Infatti, c’è una conduttrice che sarebbe pronta a soffiargli ile a prendere le redini della trasmissione. Non sappiamo quando questo potrebbe accadere, ma le sue quotazioni stanno crescendo notevolmente. Lainpotrebbe quindi cambiare presentatore.è certamente un punto di riferimento per la televisione pubblica italiana, ma anche il suo tempo potrebbe finire. In questa stagione non dovrebbero esserci problemi, quindi lui sarà alla guida del programma. Ma tra non molto ...

Una scelta fatta per tutelareattori ", spiega Gaia Furrer, direttrice artistica delle Giornate ...continueresti a riprendere se ti chiamassero da scuola per dirti che le hanno sparato in un...... con unsempre attento all'indagine e alle tematiche ambientali. - Paesaggi - porta così a Cuneo la tradizione della poster art , con affissioni esterne in luoghi pubblici e privati.......53%! Naturalmente queste sono solo previsioni, ma il messaggio è chiaro: Shiba Memu è un progetto da tenere d'. Questa innovativa moneta meme potrebbe essere il nuovo cucciolo conattributi ...

Occhio al mercato, possibile un doppio colpo Florenzi e Baez per le ... Quotidiano Sportivo

(Teleborsa) - Sessione cauta per i mercati europei, che si apprestano a chiudere il mese di agosto con una performance negativa. L'attenzione degli investitori è sui dati macroeconomici, e in particol ...Fastidiose come gli insetti, le ‘mosche volanti’ si manifestano come puntini, filamenti, macchie di varie forme e dimensioni che fluttuano nel campo visivo. Possono essere presenti anche lampi di luce ...