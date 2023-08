Nuovo presidente in Gabon | massicci aiuti a Taiwan | condanna a morte in Arabia Saudita | cos’è successo oggi nel mondo

... proprio oggi Salvini ha portato i saluti alconsiglio di amministrazione di Telt che ha dato ... "Ha prevalso il buonsenso - il commento Marco Brussone ,di Uncem , l'Unione dei comuni ...Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil ha nominato in data odierna ildel Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità nella persona della Patrizia Riva .... coordinatore scientifico dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo e Rosy Russo,... che introduce unindicatore della parità di genere nella produzione cinematografica italiana: ...

Africa, nuovo colpo di stato in Gabon. I golpisti nominano nuovo presidente Sky Tg24

Confermato a partire da domani, venerdì 1 settembre 2023, quindi, l'aumento del costo dei ticket dei trasporti pubblici in Campania. Per l'Anm di Napoli si tratta del terzo aumento in 6 anni, dove il ...Un cambio di questo genere, come sottolinea il presidente Enzo Benigni, deve partire anche dalle nuove competenze che si vanno a sommare alla conoscenza profonda dello spazio elettromagnetico e alle ...