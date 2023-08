Notizia da non credere dall’Argentina | c’entra Simeone

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 31 agosto 2023) Uno dei giocatori fondamentali nelle rotazioni di Rudi Garcia è Giovanni, che grazie alle sua qualità e alla sua tecnica riesce a mettere in difficoltà le difese.arriva unaclamorosa riguarda l’attaccante argentino. Nel Napoli uno dei giocatori importanti per far rifiatare i big è il cholito, che riesce a incidere anche in pochi minuti. Specialmente in questa stagione ricca di impegni per gli azzurri l’argentino potrà risultare decisivo in più occasioni. Intantonon arrivano belle notizie per l’attaccante del Napoli. Scaloni non convocaper i prossimi impegni dell’Argentina Arriva l’esclusione dai convocati dell’Argentina per Giovanni. L’attaccante del Napoli non sarà dunque presente nei prossimi ...