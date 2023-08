La Corea del Nord afferma di aver lanciato due missili balistici a corto raggio per simulare attacchi nucleari su obiettivi militari in Corea del Sud. I media statali hanno affermato che isi sono svolti come avvertimento contro il dispiegamento di bombardieri strategici da parte degli Stati Uniti nella regione. I media sudcoreani hanno riferito che i missili sono stati lanciati al ...La Corea del Nord afferma di aver lanciato due missili balistici a corto raggio per simulare attacchi nucleari su obiettivi militari in Corea del Sud. I media statali hanno affermato che isi sono svolti come avvertimento contro il dispiegamento di bombardieri strategici da parte degli Stati Uniti nella regione. I media sudcoreani hanno riferito che i missili sono stati lanciati al ...

Nordcorea: test missile per simulare attacco nucleare a Corea Sud Agenzia askanews

Roma, 31 ago. (askanews) - La Corea del Nord afferma di aver lanciato due missili balistici a corto raggio per simulare attacchi nucleari ...I vertici delle forze armate della Corea del Sud hanno condannato fermamente i lanci, definendoli “atti di significativa provocazione” che minano non solo la pace e la stabilità nella penisola coreana ...