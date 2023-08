“Non voleva abortire” Uccide la fidanzatina di 18 anni in macchina e scappa | arrestato 21enne

(Di giovedì 31 agosto 2023)la fidanzata di 18perché non vuole. Una vicenda choc quella che sta sconvolgendo il mondo intero e che ricorda vagamente quella che in questi giorni sta facendo ancora discutere in Italia: Giulia Tramontano uccisa dal compagno Impagnatiello. Ad ammazzare la ragazza, appena maggiorenne, è stato dunque il fidanzatino di appena 3più grande. Il giovane le avrebbe sparato proprio con l’intento dire sia lei che il feto. Sembra infatti che la giovane si era rifiutata di. >> “Una fine orribile”. Giulia Tramontano, la verità choc dall’autopsia: “Cosa le ha fatto Impagnatiello” Donovan Faison, 21, è statomartedì per il duplice omicidio della sua ragazza Kaylin Fiengo, 18 ...

mi piace quello che fin qui si è detto sulla vicenda e neanche quello che dicono sulla Roma, che ci è andato perchéaveva altre off erte, perchéc'era nessuno che lo. A parte che ...Hanno solo se stessi, chili ha capiti e chi mostri li. Per un pugno di view . Per riprendere tutto purché sia un tutto che colpisca. Per esistere senza vivere. Forse segretoè tenere ...Nel corso degli studi ha messo a fuoco il suo progetto di tesi: "occuparsi della sua Addis ... ma temevafosse opportuno, in parte per la carenza di dati disponibili ma soprattutto perché si ...