Non solo parole | la Chiesa di Francesco pende verso Cina e Russia

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 31 agosto 2023) Le recentidel pontefice pronunciate in collegamento con i giovani cattolici di San Pietroburgo hanno destato perplessità e scalpore, a causa del senso ambiguo e mal interpretabile delle considerazioni relative al passato della. La Grande MadreIn effetti, Papa Bergoglio ha espressamente valorizzato ed elogiato la storia imperiale di Mosca, citando esplicitamente l’espressione Grande Madre, oltre ad alcune figure come Caterina II e Pietro il Grande, prima di invitare i giovani ascoltatori a non smarrire tale “eredità”, ad esserne orgogliosi ed “andare avanti” nel sostenerne l’identità. Non vi dimenticate della vostra identità. Voi siete eredi della grande, la grandedei santi, dei re, la grandedi Pietro il ...