Non doveva usare quelle parole | la supercazzola in tv per infangare la Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Giancarlo Carofiglio, ospite di In Onda, il talk show condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, mette nel mirino il premier Giorgianel giorno in cui il presidente del Consiglio è andato a Caivano per affermare la presenza dello Stato sul territorio dopo lo stupro choc di due ragazzine di 11 e 12 anni. Carofiglio prima loda il premier per la visita in Campania poi però apre il fuoco con le: "Certo che i giochi dipoteva risparmiarseli. 'Faremo l'indispensabile e poi il possibile' non sonodain quel contesto", tuona il maestrino senza spiegare il motivo per cuifrasi delladebbano essere bollate come errate. Unasu cui lo stesso Carofiglio si incarta. Infatti, subito dopo, lo stesso ...