Non affitto ai meloniani | quel segno della croce e Belen | quindi | oggi

Bari, appartamento in affitto a Poggiofranco: «No perditempo né elettori della Meloni» La Gazzetta del Mezzogiorno

“No perditempo ed elettori della Meloni. Ampi spazi (100 mq), salone, due balconi, un bagno. Niente aria condizionata né ascensore per il terzo piano. Disponibile da metà ottobre, 300 euro spese ...“No perditempo ed elettori della Meloni”, si leggeva in un annuncio per una stanza in affitto a Bari che ha fatto infuriare Fratelli d’Italia ...