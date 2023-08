“Nome-bomba a Ballando con le stelle” | Milly Carlucci prepara la sorpresa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 31 agosto 2023)scalda i motori dicon le2023. E a quanto pare ha unda portare in pista. Tra indiscrezioni, conferme e appelli, come quello dell’ex Uomini e Donne Giorgio Manetti, la conduttrice e il suo team stanno mettendo a punto il cast della prossima edizione dello show in partenza il prossimo sabato 21 ottobre. Chiaramente su Rai1. I fan sono impazienti di vedere chi si metterà in gioco quest’anno e qualche certezza è già arrivata. Al momento sono solo due i concorrenti ufficiali, dunque annunciati dalla trasmissione di Rai1. Il primo è Ricky Tognazzi. Nella giornata del 15 agosto, per augurare a tutti un buon Ferragosto,ha pensato bene di fare questo regalo al suo pubblico. Quindi sui canali social ...