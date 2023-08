No | la ricchezza non si stampa insieme alla moneta

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 31 agosto 2023) Leggendo su queste pagine un recente commento di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi, abbiamo appreso che da molto tempo le banche centrali hanno realizzato l’antica ambizione, perseguita invano sinosua morte, del famoso Paracelso. Si tratta della mitica pietra filosofale, con cui tramutare il piombo in oro. Ma dal momento che siamo nell’era dell’informatica, la straordinaria sostanza immaginata dall’alchimista svizzero serve a trasformare alcuni semplici comandi digitali in enormi quantità dida gettare dagli elicotteri, così come invocano da decenni gli assertori della Modernry Theory. Solo che ogni qualvolta si usano con prodigalità simili politiche espansive, arrivano – silenziosi e infallibili come i sommergibili di Mussolini – i duri e destabilizzanti contraccolpi dell’inflazione. Tant’è che persino quando ...