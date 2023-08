No! Il metallo fuso delle auto a Maui non dimostra l’uso di «armi ad alta densità energetica»

(Di giovedì 31 agosto 2023) Circola un video che alimenta una teoria del complotto sugli incendi a, nelle Hawaii. Vengono mostrate diverse immaginimobili distrutte che mostrerebbero colate di, come alluminio e acciaio. Nel video interviene Gian Luca Gregis, detto Il Greg, il quale discute su fantomatiche «ad» già citate da diversi teorici del complotto. Spieghiamo perché non c’è alcun mistero. Per chi ha fretta: Ilscioltomobili non sono un fenomeno nuovo legato agli incendi. L’alluminio contenuto nelleha un punto di fusione di circa 660 °C, mentre un incendio boschivo registra temperature ben ...

Circola un video che alimenta una teoria del complotto sugli incendi a Maui, nelle Hawaii. Vengono mostrate diverse immagini delle automobili distrutte che mostrerebbero colate di metallo fuso, come alluminio e acciaio. Nel video interviene Gian Luca Gregis, detto Il Greg , il quale discute su fantomatiche " armi ad alta densità energetica " già citate da diversi teorici del ...

