Niger | via immunità ed espulsione per ambasciatore Francia

Ilha tolto l'immunità diplomatica all'ambasciatore francese inSylvain Itte e ne ha ordinato l'espulsione. Lo si legge in una lettera inviata dal ministero degli Esteri nigerino al ministero degli Esteri francese. "Al termine della scadenza delle 48 ore a ...Ilha tolto l'immunità diplomatica all'ambasciatore francese inSylvain Itte e ne ha ordinato l'espulsione. Lo si legge in una lettera inviata dal ministero degli Esteri nigerino al ministero degli Esteri francese. "Al termine della scadenza delle 48 ore a ...Dopo ilecco un altro colpo di stato in Gabon, Paese altrettanto ricco di materie prime e in questo caso non c'è solo il danno, ma anche la beffa perché il golpista pare sia un uomo che fa ...

Niger, via l'immunità ed espulsione per l'ambasciatore francese TGCOM

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il Niger ha tolto l'immunità diplomatica all'ambasciatore francese in Niger Sylvain Itte e ne ha ordinato l'espulsione. Lo si legge in una lettera inviata dal ministero degli E ...Il Niger ha tolto l'immunità diplomatica all'ambasciatore francese in Niger Sylvain Itte e ne ha ordinato l'espulsione. Lo si legge in una lettera inviata dal ministero degli Esteri nigerino a quello ...