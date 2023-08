Nel partito hai tutti contro Il retroscena su Schelin fa tremare il Pd

Leggi su iltempo

(Di giovedì 31 agosto 2023) Brutta sorpresa per Elly Schlein alla Festa dell'Unità di Ravenna. Come riportato da Repubblica, a quanto pare il segretario del Pd ha dovuto fare i conti con la dura realtà della contestazione interna. A Ravenna Schlein avrebbe incontrato una signora di 68 anni, ex addetta alle pulizie, che le avrebbe fatto una confidenza: "Occhio che nel Pd hai". A quelle parole è calato il gelo. Elly Schlein, però, non si è persa d'animo e ha risposto alla militante in modo perentorio. Come chi già conoscesse molto bene la situazione interna. "Non- ha risposto Schlein - Ma tengo botta". Nel racconto di "Repubblica", però, c'è anche la cronaca delle altre richieste che arrivano dalla base dem: "Segretaria, ma quando svoltiamo a sinistra?". E lei: "Più di così? Mi dicono che esagero". Insomma la situazione si ...