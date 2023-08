Ndombele vuole giocare la Champions | spunta l’ipotesi Inter

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Interregalarsi un altro centrocampista per completare l'organico. Nel mirino c'èdel Tottenham (prestito con diritto di riscatto), con ...9.00 - La Salernitanaregalarsi un colpo in attacco prima della chiusura del mercato. I ... 21.57 - Tentativo del Genoa per riportare in Italia, trattativa in corso col Tottenham. 18:15 - ...Genoa, continuano i dubbi di. Vorrebbe una squadra che gioca la Champions League. Tentativo con il ManUtd per il prestito di van de Beek. La soluzione più fattibile e per la quale proseguono i contatti è Kutlu del ...

Il Genoa vuole Ndombele: si tratta, ma il centrocampista non è ... Goal Italia

Avanti tutta. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono rimasti a trattare fino a tarda notte con la dirigenza del Porto per sbloccare quello che sarebbe il decimo e ultimo colpo di una faraonica campag ...Sempre secondo la Gazzetta, in viale della Liberazione si vorrebbe regalare a Inzaghi un altro centrocampista, magari anche due. I nomi sono quelli di Tanguy Ndombele del Tottenham (la passata ...