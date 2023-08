Ndombele | l’Inter cerca un centrocampista strutturato | le novità ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 31 agosto 2023)è un giocatore chesta osservando per il suo centrocampo: Simone Inzaghi vuole un giocatore. Le. OSSERVATO ?sta pensando di inserire un altro, anche nell’ipotesi in cui Stefano Sensi non dovesse partire secondo il Corriere dello Sport. Due cose a questo punto risulterebbero importanti: la prima è che l’ingresso sia a costo zero, la seconda è che il giocatore siafisicamente. A queste richieste risponderebbe perciò il profilo di Tanguy, per cui Marotta e Ausilio hanno già parlato con il Tottenham. Ilfrancese conosce già la Serie A, essendo stato in prestito al Napoli, e vorrebbe giocare la Champions League, quindi tutto si ...