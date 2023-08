Napoli | ucciso musicista 24enne | sospettato sedicenne in questura

Leggi Anche, lite per un lettino: bagnino accoltellato da un 16enne, è grave Leggi Anche, bagnino accoltellato: fermato un secondo sedicenne Leggi Anche Nola (), 28enne accoltellato a morte nel parcheggio di un centro commerciale: un arresto Al momento dell'accaduto, la ...nella notte. Secondo quanto si apprende, il corpo del 24enne è stato ritrovato riverso in un marciapiede di piazza Municipio, a, attorno alle 5 del mattino. Cutolo, incensurato, è stato ...È stato portato in questura ail 16enne sospettato dell'omicidio di Giovanbattista Cutolo, il 24enneda un colpo di pistola la scorsa notte nella centralissima piazza Municipio, all'angolo con via Medina. Il corpo ...

Napoli, 24enne ucciso in Piazza Municipio per una lite su un parcheggio. Fermato un 16enne RaiNews

Omicidio a piazza Municipio, nel cuore di Napoli. Il corpo di un ragazzo di 24 anni, Giovambattista Cutolo, incensurato, è stato ritrovato all'alba senza vita. Il ...Un giovane di 24 anni, Giovanni Battista Cutolo , è stato ucciso a colpi di pistola all’alba di oggi nella centralissima piazza Municipio. Il giovane è ...