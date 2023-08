Napoli-Real Madrid in Champions | Ancelotti conosce l’ambiente | ma nessuno dà la qualificazione per scontata

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 31 agosto 2023) I tifosi delpreoccupati dopo il sorteggio con ilinLeague: diversi i commenti sul web. Ilè stato inserito nel Gruppo C dellaLeague 2023/2024 con il. I tifosi dei blancos hanno commentato il sorteggio sui social, mostrando grande rispetto per la squadra di Rudi Garcia. “Ilè una squadra da non sottovalutare, anche se siamo più forti” scrive un tifoso su Twitter. C’è chi mette in guardia: “Attenzione a Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo, 3 veri fenomeni”. Altri sottolineano le difficoltà del girone: “Non sarà facile, ilquest’anno è davvero competitivo”. E ancora: “Kvaratskhelia è un giocatore che la prossima stagione vorrei vedere al ...