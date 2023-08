Napoli | Linstrom l’ultimo consiglio di Giuntoli a De Laurentiis | “Potenzialmente come Kvara”

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 31 agosto 2023) Jesper Lindstrom è statocolpo di mercato della SSC. Il calciatore prenderà il posto di Hirving Lozano, con l’attacco azzurro che ora è al completo per affrontare una stagione che si prospetta molto impegnativa con l’obiettivo di confermarsi sia in campionato che in Champions League. L’attaccante danese è costato alcirca 25 L'articolo