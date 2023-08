Napoli | Lindstrom è pronto al debutto contro la Lazio

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 31 agosto 2023) La possibile scelta di Rudi Garcia su Jesperper la prossima giornata di campionatolaSecondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Rudi Garcia avrebbe già deciso di far debuttare Jespernel prossimo turno di Serie A che vedrà ilospitare la. Il danese, appena arrivato dall’Eintracht Francoforte, è apparso infatti in gran forma. Dovrebbe comunque partire dalla panchina per lasciare il posto al tridente titolare composto da Kvara, Osimhen e Politano.