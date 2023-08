Napoli in Champions League | Tutto su Real Madrid | Braga e Union Berlino

(Di giovedì 31 agosto 2023) Scopriamo le avversarie delnel Girone C della2023/2024, con un focus su. Chi sono i favoriti per avanzare?. Ilè stato inserito nel Girone C della2023/2024. Dopo una storica qualificazione ai quarti di finale nella scorsa stagione, la squadra partenopea, guidata da Rudi Garcia, è pronta a sfidare. Ecco una panoramica dettagliata delle avversarie delIl ...

... 52 anni, ha preceduto Simone Inzaghi (Inter) e Luciano Spalletti (). La squadra di Guardiola ha completato un memorabile treble , aggiudicandosi Premier League, FA Cup e UEFALeague, ...Commenta per primo Si sono andati a comporre i giorni diLeague , con le quattro italiane - Milan , Inter ,e Lazio - che hanno scoperto le proprie avversarie nellaLeague 2023/2024 . Girone di ferro per il Milan , che sfida Paris ...Fatti i sorteggi per i gironi dellaLeague 2023/2024, arrivano i commenti anche da parte di giornalisti ed addetti ai lavori. ... altri commenti in odor di contestazione: 'Maluccio al...

Il Napoli ha pescato l’Union Berlino in quarta fascia al sorteggio della Champions League. Questo il commento del club tedesco sui social pochi minuti dopo l’urna di Montecarlo: “Il nostro viaggio ...UEFA CHAMPIONS LEAGUE- Quest'oggi, a Montecarlo, sono stati effettuati i sorteggi della fase a gironi di Champions League. Il Napoli si trova nel raggruppamento C, insieme a Real Madrid, Sporting ...