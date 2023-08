Napoli | ha confessato il 16enne che ha ucciso il giovane musicista

(Di giovedì 31 agosto 2023) su Tg. La7.it - Hadopo ore di interrogatorio, il ragazzo di sedici anni dei quartieri spagnoli fermato stamattina dalla squadra mobile. Il minorenne ha precedenti per ...

E lancia un appello ai genitori dell'altra: "Mio figlio è morto andando a farsi un panino. ... La7.it - Hadopo ore di interrogatorio, il ragazzo di sedici anni dei quartieri spagnoli ...... il 16enne sottoposto a fermo per l'omicidio del musicista 24enne Giovambattista Cutolo, ucciso all'alba a colpi di pistola nella centralissima piazza Municipio a. Il minorenne, che ha ...Il giovane ha. Determinanti per la squadra mobile di, che sta indagando sull'accaduto, sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. La vittima era in ...

Napoli, ha confessato il 16enne fermato per l'omicidio di un 24enne dopo una lite per il parcheggio RaiNews

Amava la musica, suonava il corno e si era formato nell'Orchestra Scarlatti Young, Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso all'alba a Napoli, nella centralissima piazza Municipio, da un ...Svolta nelle indagini sull’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il 24 enne musicista dell’Orchestra Scarlatti Camera Young, ucciso nella scorsa notte a colpi di pistola in piazza Municipio a Napoli dopo ...