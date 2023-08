Napoli | Giovanbattista ucciso per un parcheggio | il 16enne confessa

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ha ammesso di averGiovan Battista Cutolo. Il, ora in stato di fermo, avrebbe rivelato, durante l’interrogatorio della Squadra Mobile, di aver assassinato il musicista 24enne dell’Orchestra Scarlatti Camera Young, dopo una lite scoppiata probabilmente per uno scooter parcheggiato male. Al minorenne vengono contestate le seguenti accuse: omicidio aggravato, porto abusivo di arma da L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Il 24enne,Cutolo, era incensurato: il delitto in piazza Municipio all'alba, la vittima era con la ...Era richiesto da tante orchestre in altre città italiane ed europee ma non ha voluto lasciare, era qui che voleva suonare. E invece la sua città l'ha ucciso'.aveva 'iniziato ...Il sogno diCutolo, talentuoso cornista dell'Orchestra Scarlatti Young di, è stato infranto dall'ennesimo episodio di criminalità a poche ore dal ferimento di un quindicenne a ...

Napoli, Giovanbattista Cutolo: il ragazzo ucciso per un parcheggio Vesuvio Live

Ha confessato, ed è scattato il fermo del pm per il 16enne accusato dell'omicidio di Giovanbattista Cutolo. Il musicista di 24 anni è stato ucciso all'alba a Napoli, da un colpo di pistola, a causa de ...Musicista ucciso in piazza Municipio, il killer 16enne ha confessato durante l'interrogatorio della Squadra mobile. Su delega del Procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minorenni ...