Napoli | Fabrizio Romano annuncia Lozano al PSV | è fatta | ecco le cifre del trasferimento

(Di giovedì 31 agosto 2023) Hirvingsarà un nuovo calciatore del PSV. In questi minuti è arrivato l’annuncio a sorpresa di, il quale ha rivelato come sia stato appena trovato l’accordo per ildel calciatore in Olanda: “Il PSV dovrebbe vendere Johan Bakayoko al Brentford per 40 milioni di euro“. “Hirvingtornerà al PSV che L'articolo

Notizie Calcio- Siamo alla stretta finale per il ritorno di Hirving Lozano al PSV ma per un Chucky che ... Lo riporta il collega ed esperto di mercatoRomano: CalcioNapoli24.it è stato ......quest'indiscrezione è stato ancheRomano : "Il PSV dovrebbe vendere Johan Bakayoko al Brentford per circa 40 milioni. Con Hirving Lozano che tornerà al PSV a titolo definitivo dal: è ...Tranne qualche lodevole eccezione, su tutti quella de L'Espresso che, conBocca, ha ... al momento dell'invasione russa in Ucraina, che riportava le coordinate geografiche di(40°50' N, ...

Lindstrom al Napoli, Fabrizio Romano conferma: "Ci siamo, domani ... CalcioNapoli24

Calciomercato SSC Napoli – Ormai è tutto pronto per l’addio e la cessione di Hirving Lozano che ha accettato il ritorno al PSV. Le visite mediche non sono più un segreto: sono in programma domani, ven ...Hirving Lozano è virtualmente un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. Il messicano lascia il Napoli per trasferirsi nel club olandese che lo ha prelevato dal Pachuca e lanciato nel grande calcio europeo ...