Napoli | Amrabat ha rifiutato tutti | vuole giocare in una sola squadra

... la partenza di Sofyandestinazione Inghilterra è ancora molto probabile. In caso di cessione del mediano, la società toscana potrebbe riallacciare i contatti colper Diego Demme.Calciomercato, Diego Demme potrebbe finire alla Fiorentina! Il centrocampista tedesco è stato proposto al club viola come possibile sostituto di, secondo quanto riportato dal giornalista di Sky ...Alfredo Pedullà ha dichiarato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale Calciomercato: Pedullà suTutte le news sul calciomercatoe sul

Il Napoli prepara il colpo last minute a centrocampo: Amrabat e Lucas Torreira nel mirino La Gazzetta dello Sport

NAPOLI - Hirving Lozano ha un mare di valigie per casa, un trasloco programmato, un accordo con il Psv e a Castel Volturno ha già salutato tutti: eppure, ieri, non è partito per Eindhoven nonostante i ...Il Torino ha piazzato il colpo Duvan Zapata. Se ne parlava da tempo, ma alla fine, la voce è diventata realtà. Granata e Atalanta hanno trovato un accordo per un trasferimento a titolo definitivo. Int ...