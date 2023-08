Napoli a sorpresa | doppia operazione last second

Girone C -: Il Real Madrid non ha bisogno di presentazioni. Gli uomini di Carlo Ancelotti ... Si presentano con tante conferme e qualche. Occhi puntati su Quinten Timber, classe 2001. ...Il PSV sarà una. Il mio top player Musiala\" ","postId":"7646f634 - c1a0 - 4170 - be58 - ... A breve,, Inter, Milan e Lazio conosceranno le loro avversarie ","postId":"1e3ff447 - d8d8 - ...La squadra di Raffaele Ditornerà in campo per una gara ufficiale, è subito derby con il ... Le prime partite sono sempre un po' aperché ci sono poche notizie, noi allenatori cerchiamo ...

Calciomercato Napoli, piace tantissimo a Garcia: a sorpresa è vicino all'Inter Spazio Napoli

Si muove il mercato del Napoli con una doppia operazione a sorpresa last second, ecco i giocatori coinvolti nella ...La strategia di Rudi Garcia per questa stagione sembra abbastanza chiara. Fin dal momento del suo arrivo a Napoli dopo l’addio di Luciano Spalletti, ha avuto le idee precise sul da farsi.