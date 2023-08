Napoli | 24enne ucciso in piazza Municipio

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un sospettato in Questura Un ragazzo di 24 anni è statoda un colpo di arma da fuoco a. Questa mattina intorno alle 5 inè stato trovato il cadavere di Giovanbattista Cutolo, incensurato. La polizia della Squadra mobile ha avviato le indagini individuando subito un sospettato, un uomo che in questi minuti viene ascoltato in Questura. Gli investigatori avrebbero anche già chiaro il movente dell’omicidio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un sospettato in Questura Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco a. Questa mattina intorno alle 5 in piazza Municipio è stato trovato il cadavere di Giovanbattista Cutolo, incensurato. La polizia della Squadra mobile ha avviato le indagini individuando subito ...La visita si annuncia in ogni caso complicata e ricca di significati, alla luce anche del ritrovamento, a, in piazza Municipio, di unucciso con un colpo di pistola.AGI - Un ragazzo di 24 anni, incensurato, Giovanbattista Cutolo , è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco. Il corpo delè stato trovato stamani intorno alle cinque in piazza Municipio , nell'angolo con via Medina. Secondo quanto apprende l'AGI, il ragazzo non risulta al momento avere legami ...

Ucciso 24enne in piazza Municipio a Napoli: era un musicista della Scarlatti Young. Interrogato un sospettato La Repubblica

A Napoli un giovane di 24 anni è stato ucciso in pieno centro, in Piazza Municipio. La vittima si chiama Giovan Battista Cutolo, incensurato, ed era un musicista dell'Orchestra Scarlatti Camera Young.Omicidio a piazza Municipio, nel cuore di Napoli. Il corpo di un ragazzo di 24 anni, Giovanbattista Cutolo, incensurato, è stato ritrovato all'alba senza vita. Il giovane è stato ucciso da un colpo di ...