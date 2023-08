Napoli | 15enne accoltellato nella notte a Ponticelli

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzo di 15 anni è statoieri sera, prima della mezza, in via Eduardo Scarpetta, nel quartieredi. Il giovane è stato prima condottostruttura sanitaria del posto, Villa Betania, e poi nell’Ospedale del Mare dove le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari. Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, hanno individuato il movente dell’accoltellamento e un sospettato che è stato condotto negli uffici della Questura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La vittima, Giambattista Cutolo, era incensurata. Interrogato un sospettato. Nella zona orientale, invece, unè stato accoltellato: individuato ...Le ricerche aIl viaggio adi Roberta è stato dettato da una serie di informazioni ... dalla scomparsa alle indagini: tutte le tappe La ragazza, all'epoca, è sparita il 22 giugno ...Entrambe originarie del napoletano, venivano da Lecce ed erano dirette a. Per fortuna i soccorritori sono riusciti a tirarla fuori. Le due donne ferite sono state trasportate subito all'...

Napoli, 15enne accoltellato a Ponticelli. E' già stato individuato l'aggressore Corriere

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato nella serata di ieri, mercoledì 30 agosto, in via Scarpetta a Ponticelli ...Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato ieri sera in via Scarpetta, nella zona orientale di Napoli. La Squadra Mobile ha individuato il movente. C’è un sospettato.