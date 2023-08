Napoli | 15enne accoltellato a Ponticelli per l' asta del fantacalcio

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un ragazzo di 15 anni è statoieri sera, prima della mezzanotte, in via Eduardo Scarpetta, nel quartieredi.Il giovane è stato prima condotto...

...Ilè stato portato d'urgenza nel vicino ospedale Viulla Betania per essere successivamente trasferito all'Ospedale del mare dove è tuttora ricoverato. Gli agenti della Squadra mobile di,...Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato ieri sera, prima della mezzanotte, in via Eduardo Scarpetta, nel quartiere Ponticelli di. Il giovane è stato prima condotto nella struttura sanitaria del posto, Villa Betania, e poi nell'Ospedale del Mare dove le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari. Gli investigatori della ...La vittima, Giambattista Cutolo, era incensurata. Interrogato un sospettato. Nella zona orientale, invece, unè stato accoltellato: individuato ...

15enne accoltellato nella notte a Napoli Agenzia ANSA

Un giovane di 24 anni, Giovanni Battista Cutolo, è stato ucciso a colpi di pistola all’alba di oggi nella centralissima piazza Municipio. Il giovane è stato colpito mentre si trovava nei pressi di un ...Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato ieri sera, prima della mezzanotte, in via Eduardo Scarpetta, nel quartiere Ponticelli di Napoli. (ANSA) ...