Nantes vs Marsiglia – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 31 agosto 2023) Due squadre in forma contrastante danno il via al weekend di Ligue 1: ilin difficoltà accoglie ilallo Stade de la Beaujoire venerdì 1 settembre sera. Ilsi trova in fondo alla classifica dopo aver ottenuto un punto su nove, mentre l’imbattutooccupa il secondo posto grazie a due vittorie e un pareggio. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha raccolto il primo punto della stagione nel movimentato pareggio per 3-3 con il Monaco lo scorso fine settimana, nonostante abbia visto solo il 34% del pallone e abbia subito una raffica di 27 tiri in casa. Dopo ...