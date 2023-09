Nantes-Marsiglia venerdì 01 settembre 2023 ore 21 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

... in diretta su Sky Sport 256 e NOW telecronaca Pietro Nicolodi Ligue 1, le gare della 4giornata VENERDI 1 SETTEMBRE alle 21- Olympique, in diretta su Sky Sport 258 e NOW telecronaca ...Sguardo al resto d'Europa dove alle 20.30 Borussia e Heidenheim aprono la 3° giornata di Bundesliga mentre in Ligue 1 alle 21 c'è. Stesso orario per Luton - West Ham in Premier ...... in diretta su Sky Sport 256 e NOW telecronaca Pietro Nicolodi Ligue 1, le gare della 4giornata VENERDI 1 SETTEMBRE alle 21- Olympique, in diretta su Sky Sport 258 e NOW telecronaca ...

Pronostico Nantes-Marsiglia 1 Settembre: 4ª Giornata di Ligue 1 Bottadiculo

Pronostici Ligue 1 2023-24 4a giornata. Lione-PSG è la partita di cartello che chiude il weekend del campionato di calcio francese.Nantes-Marsiglia è una sfida valevole per il quarto turno di Ligue 1: informazioni partita, Streaming Gratis, Diretta LIVE e probabili formazioni ...