Nainggolan | «Lukaku si è lasciato male con l’Inter Facile giudicare»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 31 agosto 2023) Da compagni di nazionale, Radjaconosce bene Romelu. Proprio di lui, del suo arrivo a Roma e del suo rapporto conha parlato l’ex centrocampista nerazzurro al Corriere dello Sport. VOGLIA DI RIVALSA – Radjaha uno speciale rapporto con la Roma. Ma anche con Romelu, suo compagno di nazionale in Belgio e nuovo attaccante dei giallorossi. L’ex centrocampista nerazzurro ha parlato così delle scelte dell’ex Chelsea: «Ci sono stati alcuni problemi la scorsa stagione. Vorrà mettersi in mostra perché ha avuto difficoltà e si ècon. Èsenza sapere bene i fatti. Io non so la verità e preferisco non parlare. Non mi piace quello che si è detto sulla ...