(Di giovedì 31 agosto 2023) New: uno spettacolare billboard a tre dimensioni è comparso a Times Square: il protagonista è Rafa, che ha saltato lo Us Open per infortunio, ma proprio in questi giorni è tornato ad ...

York: uno spettacolare billboard a tre dimensioni è comparso a Times Square: il protagonista è Rafa, che ha saltato lo Us Open per infortunio, ma proprio in questi giorni è tornato ad ...Perciò, l'onestissimo Ruud che tanto ha lavorato allaAcademy di Maiorca per costruirsi pezzo ... nella sconfitta contro il cinese di nuova generazione allevato al tennis moderno, aYork ha ...Una Serena Williams non si è allenata meno di un Rafael. E così vale per tutte le discipline. In occasione del 50esimo anniversario della fondazione della WTA si è anche tenuto un gala a...

Nadal a New York: il cartellone 3D è spaziale La Gazzetta dello Sport

Nadal e Djokovic. In occasione del Wta di Parma, il Museo presenterà una sezione speciale dedicata alle racchette delle campionesse Slam fra le quali Court, Sharapova, Hingis, King, Evert, Seles, ...Mentre negli Stati Uniti è iniziato l'ultimo slam della stagione con Djokovic e Alcaraz favoriti d'obbligo, in Europa c'è chi è al lavoro per tornare al più presto ...