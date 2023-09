My Home My Destiny prosegue solo su Infinity Mediaset rafforza l’offerta streaming in prima visione

(Di giovedì 31 agosto 2023) MyMyNetflix ci ha fatto una fortuna, anche se non se ne parla. E ci siamo sempre meravigliati del fatto chenon avesse mai sfruttato appieno le potenzialità di quello che è un cavallo di battaglia di Canale 5. Ci riferiamo a soap e telenovelas, genere per sua natura adatto alloe al binge watching. Ebbene, ora l’azienda di Cologno ha fatto la sua mossa: la seconda stagione di MyMysarà rilasciata in esclusiva su. L’avvio del palinsesto autunnale chiude le porte alla soap su Canale 5 (sabato 2 settembre si concluderà lastagione) e così la scelta di dare continuità al prodotto in una modalità differente (c’era una volta La5). La storia di Zeynep sarà ...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e MyMyche andranno in onda oggi, 2 settembre 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 saremo nella Spagna ...Nuovo appuntamento oggi venerdì 1° settembre 2023 , con la soap turca MyMy. Nella puntata odierna Zeynep e Mehdi, dopo il matrimonio, non sono partiti per il classico viaggio di nozze, ma, con l'aiuto di Nermin, trascorreranno una vacanza in un albergo di ...

Segui Tag24 anche sui social Le anticipazioni sulla seconda stagione di “My home my destiny” ci raccontano della trasformazione in negativo del personaggio di Mehdi, che inizierà a diventare violento ...Zeynep a causa dell’aggressività del marito, verrà licenziata dal suo datore di lavoro Baris.