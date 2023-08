Musicista ucciso | il 16enne fermato ha confessato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa ammesso le sue responsabilità, durante l’interrogatorio cui è stato sottoposto dagli agenti della squadra mobile, ilsottoposto a fermo per l’omicidio del24enne Giovambattista Cutolo,all’alba di oggi nella centralissima piazza Municipio a Napoli. Il minorenne, che ha precedenti per tentato omicidio e truffa, è ora accusato di omicidio aggravato, porto abusivo di arma da sparo e ricettazione. La vittima è stata ferita mortalmente da più colpi d’arma da fuoco, esplosi dalall’esterno di un pub dopo una lite per motivi di parcheggio. Il decreto di fermo eseguito dalla polizia è stato emesso dalla Procura per i minorenni di Napoli. La lite per un parcheggio e la tragedia: Napoli piange Giovanbattista L'articolo proviene da Anteprima24.it.