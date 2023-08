Musei gratuiti a Napoli e in Campania domenica 3 settembre

(Di giovedì 31 agosto 2023) Visitare ie in: ecco la lista completa dei siti aperti in tutta la regione. Il 3si rinnova l’appuntamento con #lmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni primadel mese, neie nei parchi archeologici statali.anche a

Sabato 2 e domenica 3 settembre nuovi appuntamentiper scoprire il patrimonio deicivici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini e lo spettacolo della Compagnia I ...La Notte della Tammorra in piazza Mercato, gli appuntamenti - tutti- della rassegna Vedi Napoli d'estate e poi Torni ,Enzo Avitabile, Tony Tammaro e tanti ...ingresso gratis in tutti ie ...E poi ancora gli spettacoliSGR live all'Arena Francesca da Rimini, ai piedi delle mura ... ultimo appuntamento anche per la Rimini Shopping Night che anima il centro storico con ie i ...

Tutti i musei gratuiti del fine settimana ParmaToday

Genova - Torna l'appuntamento con la Domenica al Museo , evento molto atteso da turisti e amanti della cultura. Domenica 3 settembre 2023 si svolge l'iniziativa che consente l' ingresso gratuito p ...Sabato 2 e domenica 3 settembre nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei ...