MotoGP su TV8 | GP Catalogna 2023 | orari gratis e in chiaro | programma differite

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il Motomondiale si appresta ad affrontare quella che, nell’ultimo quarto di secolo, è diventata una classica. Cionondimeno, il momento in cui si corre il Gran Premio diè ben diverso rispetto alle abitudini. La consuetudine era quella di gareggiare al Montmelò nel mese di giugno, situazione che invece non si verificherà in questo. Il cambiamento deriva dalla riduzione dei GP in terra spagnola (tre anziché quattro). La pista misura 4.657 metri e comprende quattordici curve. Si tratta letteralmente dell’autodromo di casa per tanti piloti. Per esempio, i fratelli Espargarò sono nativi di Granollers, borgo situato a pochi chilometri dal tracciato. Il discorso può valere anche per Alex Rins, originario di Barcellona. In generale la maggior parte dei centauri spagnoli della classe regina è, appunto, catalano. Non Jorge Martin, però! Lui viene ...