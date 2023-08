MotoGP | la polemica diventa un caso | ”Prendete esempio dalla F1”

(Di giovedì 31 agosto 2023), laun: le dichiarazioni del big sorprendono tutti. ”F1” Polemiche su polemiche anche in moto GP. In attesa di capire come finirà il mondiale, arrivano delle dichiarazioni che fanno discutere. A farle è Franco Morbidelli, che il prossimo anno correrà per la Pramac con Martin. Lascia quindi la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... Vietti vincitore in Moto2, Bagnaia e Bezzecchi in. Per non parlare di tutto quello che ha ... Fa poca, festeggia sotto gli spalti senza esagerare, dà il "5" a tutti a fine gara. In ...Rossi fa: "Steward lenti, Martin andava penalizzato" ., Rossi sul mercato: "Bezzecchi e Marini restano". Ieri ha dato un passaggio in scooter a Bezzecchi rimasto senza benzina dopo le ...... una Kawasaki che aveva gareggiato nella, una Ducati Desmosedici guidata da Loris Capirossi ... evento di supporto della 24 Ore del GT World Challenge Europe Ieri come oggi èsugli ...

MotoGP 2023. GP Austria. Jorge Martin al centro delle polemiche tra ... Moto.it

Ora è il momento di volare a Barcellona, dove questo fine settimana la MotoGP è impegnata per l’undicesimo appuntamento ... innescato da Takaaki Nakagami e che ha suscitato diverse polemiche. L’ultima ...L’obiettivo della Fim, con questi nuovi profili, è quello di scoraggiare i piloti ad andare troppo larghi perché coi nuovi cordoli ci potrebbe essere una perdita di aderenza ...