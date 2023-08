MotoGP GP Catalogna 2023 | Marquez | “Spero che Bagnaia si goda questo momento”

(Di giovedì 31 agosto 2023) “La scelta di Bezzecchi? La cosa più importante è il progetto, non solo il progetto presente, ma anche quello futuro. Non vedo l’ora di provare la nuova moto a Misano. Abbiamo bisogno di capire cosa cambiare e come cambiare, bisogna controllare ogni singolo elemento e capire perché siamo così lontani dai top. Stiamo lavorando insieme in questa direzione. Tutti i piloti Honda hanno avuto problemi negli stessi punti”. Queste le parole di Marcin conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gp della: “Perè un buon. Puoi avere il miglior team e la migliore moto, ma ildeve essere buono, l’atmosfera deve essere buona, se è così è più facile essere veloce, è davvero bello eche lui se la”. ...

Il pilota del Team Mooney VR46, Marco Bezzecchi , durante la conferenza stampa del Gran Premio di2023 di, ha spiegato la sua scelta di restare nella squadra di Valentino Rossi: 'Non è stato facile scegliere di rinnovare con Mooney. Quando c'è la possibilità di avere una moto ...Così Francesco Bagnaia nella conferenza stampa piloti in vista del Gp di, undicesima prova del Mondiale. "L'anno scorso alla prima curva tutti ricordiamo quello che è successo (...Barcellona, la bestia nera di Pecco In dieci partecipazioni al Gran Premio di, Francesco Bagnaia non è riuscito neppure una volta a classificarsi in top5 sotto la ...del 2020 income ...

MotoGP Catalunya 2023, come lo seguo in tv Orari Sky, Tv8 e NOW Motorbox

ROMA - Il mondiale di MotoGP fa tappa in Catalogna, pista dove Francesco Bagnaia, nonostante i grandi successi con Ducati degli ultimi tempi, non ha mai ottenuto grandi risultati, non riuscendo ...Il pilota della Honda su questa pista ha sempre faticato, anche nei tempi migliori: “È così, non mi aspetto grandi cose. La mentalità è la stessa di Silverstone e Austria: provare a rimanere in pista ...