MotoGP GP Catalogna 2023 | Bezzecchi | “Rinnovo? Rossi crede in me | senza di lui non sarei qui”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il pilota del Team Mooney VR46, Marco, durante la conferenza stampa del Gran Premio didi, ha spiegato la sua scelta di restare nella squadra di Valentino: “Non è stato facile scegliere di rinnovare con Mooney. Quando c’è la possibilità di avere una moto ufficiale, devi prenderla in considerazione. Ma, sinceramente, dal mio punto di vista, l’aspetto umano del team è importante. Nel corso degli anni ho costruito un rapporto molto saldo con i ragazzi della mia squadra, per me questo è molto importante. Vedere che Valentinoera così interessato a me, che mi spingeva a restare, per me è stato importante. Vale è Vale, luiin me da tanti anni, nonarrivato quiquesto ...

Così Francesco Bagnaia nella conferenza stampa piloti in vista del Gp di Barcellona, undicesima prova del Mondiale. "L'anno scorso alla prima curva tutti ricordiamo quello che è successo (...Barcellona, la bestia nera di Pecco In dieci partecipazioni al Gran Premio di Barcellona, Francesco Bagnaia non è riuscito neppure una volta a classificarsi in top5 sotto la ...del 2020 income ...

Il pilota della Honda su questa pista ha sempre faticato, anche nei tempi migliori: “È così, non mi aspetto grandi cose. La mentalità è la stessa di Silverstone e Austria: provare a rimanere in pista ...Pecco Magnaia ha parlato del futuro di Marc Marquez in MotoGP a partire dal possibile interessamento di Ducati Pramac.