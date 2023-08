MotoGP Catalogna | dove seguire qualifiche | Sprint e gara in TV

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il giro di boa della stagione è ormai alle spalle inche dopo la lunga pausa estiva e lo stop di due settimane dall’ultimacorsa a Spielberg torna in pista con tanto entusiasmo e voglia di emozionare. Motomondiale che farà tappa in Spagna, per il GP dia Barcellona che sarà lanumero 11 di una stagione che fin qui sta parlando italiano e sorridendo, e non poco, all’Italia dei motori. Bagnaia sogna in grande Sì, perché cambiano le piste, ma il risultato resta lo stesso (almeno per ora). Se in F1 è la stagione di Max Verstappen, che a Monza proverà a centrare il successo numero 10 consecutivo dell’anno, intutti hanno preso confidenza col dominio di Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica e pilota che sembra destinato al secondo titolo di fila. L’italiano, reduce ...

Il transalpino giunge al GP dial quinto posto nel mondiale, su una pista che l'ha visto trionfare in due occasioni in Moto2 e raccogliere due podi in(2° nel 2021 e 3° nel 2022). ...Inpuò però vantare due pole, ottenute nel 2015 con la Suzuki e nel 2022 con Aprilia e proprio la gara della scorsa stagione ha segnato il miglior risultato nella classe regina in, ...Così Francesco Bagnaia nella conferenza stampa piloti in vista del Gp di, undicesima prova del Mondiale. "L'anno scorso alla prima curva tutti ricordiamo quello che è successo (...

Sul casco speciale per celebrare il GP di Casa, Aleix ha posto la scritta “One more lap”, in ricordo di quanto accaduto l’anno scorso, quando festeggio il podio con un giro di anticipo. “All’inizio è ...Per Marc Marquez arriva la gara di casa, il Gran Premio di Catalogna è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi per gli spagnoli. Tuttavia, non sarà proprio così per il pilota Honda. Nonostante ...