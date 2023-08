Motocross | GP Turchia 2023 | Andrea Adamo sempre più vicino al titolo in MX2

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dopo un weekend di riposo, il Mondialetorna protagonista questo weekend ad Afyonkarahisar per il Gran Premio di, valevole come diciassettesimo e terzultimo appuntamento della stagione. In chiave Italia i riflettori sono tutti puntati sulla MX2, conpiùad uno storicoiridato. Il giovane siciliano della KTM deve gestire un margine di 72 punti sul suo più diretto inseguitore (e compagno di squadra) Liam Everts, mentre Jago Geerts e Simon Laengenfelder inseguono rispettivamente a 102 e 110 punti dalla vetta quando restano in palio un massimo di 180 punti da qui al termine del campionato (considerando anche i 10 punti riservati al vincitore delle Qualifying Race).può dunque ...

Motocross, OA Sport

“Back to Africa”, Aprilia Tuareg continua il suo avvicinamento ai grandi raid africani con la partecipazione al Rally Transanatolia. Cerutti e Montanari i piloti ...Le prove compiute finora sulla moto sono andate bene, ma è proprio gareggiando in Turchia che potremo svolgere i test più efficaci per migliorare”. Francesco Montanari: “Il Transanatolia sarà per me ...