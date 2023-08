Moto3 | Daniel Holgado vuole essere profeta in patria per confermare la sua fuga verso il titolo

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) Siamo giunti esattamente al giro di boa del Motomondiale. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, andrà in scena il Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Dieci gare sono alle nostre spalle, altrettante (quasi senza soluzioni di continuità) sono all’orizzonte. In poche parole, inizia il girone di ritorno del campionato e la caccia alè ufficialmente nella fase clou. La classe più leggera si presenta sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, con una situazione in classifica generale ben delineata. Davanti a tutti rimanecon 161 punti, dopo il positivo secondo posto del Red Bull Ring. Alle sue spalle a 26 lunghezze troviamo Ayumu Sasaki (ancora alla caccia del primo successo stagionale dopo sei podi ...