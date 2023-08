Mosca non rinuncia alla guerra neppure dopo un golpe Nessuno in Russia vuole essere Gorbaciov

(Di giovedì 31 agosto 2023) La notte di martedì nella città di Pskov, nella parte nordoccidentale della, non distante dal confine estone, è trascorsa tra gli scoppi e gli incendi: i droni di Kyiv hanno colpito ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... nella regione del Belgorod, tanto chesi è trovata costretta a chiudere temporaneamente i tre aeroporti della capitale. Mentre le armiaccennano a tacere, i ministri della Difesa Ue si ..."La guerra si sta spostando sempre più verso il territorio della Russia, epuò essere fermata" ... Kim , hanno chiuso un accordo sulla fornitura di armi a. La guerra in Ucraina, cosa c'è da ...Nel mio periodo arappresentavo il ministro della Difesa quindi, se avessi assunto qualsiasi postura chefosse stata in linea col governo italiano, sarei stato immediatamente rimpatriato. ...

Prigozhin, Mosca non esclude 'crimine pianificato' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Guerra Ucraina, gli aggiornamenti in diretta. Pioggia di droni nella notte in Russia. Attacchi, abbattimenti e chiusure di spazi aerei sono stati segnalati da Mosca in almeno sette ...Le importazioni di gas naturale liquefatto russo sono aumentate del 40 per cento rispetto al periodo pre-bellico, ma ora stanno diminuendo. L’obiettivo dell’Ue di liberarsi del gas russo entro il 2027 ...