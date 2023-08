Morti di lavoro | la strage silenziosa

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ladeisulnon si ferma. Sono cinque gli operai deceduti questa notte dopo essere stati travolti da un treno della linea Torino-Milano a un chilometro dalla stazione ferroviaria. Le vittime stavano effettuando dei lavori di manutenzione presso la stazione di Brandizzo quando il treno che viaggiava a 160 km orari li ha falciati. Un dramma non isolato che ci ricorda altri operai che negli ultimi anni hanno perso la vita mentre lavoravano nelle ferrovie. Era il 21 giugno 2022 quando un operaio di 58 anni è morto travolto dal treno regionale in transito, mentre lavorava nel cantiere ferroviario di località Ponticelli nel comune di Città della Pieve. Solo qualche mese dopo ad ottobre 2022 un altro operaio di 55 anni di una ditta appaltatrice esterna a Rfi, ha perso la vita a causa di un esplosione del locomotore di un ...

avevamo detto mai più Thyssen e invece assistiamo a un’ennesima tragedia sul lavoro. Forse era solo uno slogan di quel momento». Così Antonio Boccuzzi, l’ex operaio sopravvissuto alla strage ...“Tutti quanti abbiamo pensato come morire sul lavoro sia un oltraggio ai valori della convivenza.” Queste le parole pronunciate dal presidente Sergio Mattarella a Torre Pellice in merito alla notizia ...