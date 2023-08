“Morta e nuda sul bagnasciuga” Ritrovamento choc sulle spiagge italiane | sono stati due passanti a dare l’allarme

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ragazza di 33 anni trovatain spiaggia. Siamo a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche. Qui, il 29 agosto 2023, è stata trovata sulla spiaggia dello stabilimento dei Marinai d’Italia, una donna. La stessa era senza vita e semied era stata ritrovata da dueche camminavo nei pressi della spiaggia. Era completamentenelle parti intime tuttavia non sembrerebbero esserci segni di violenza. L’ipotesi che va per la maggiore è un decesso per annegamento. >> “Una fine orribile”. Giulia Tramontano, la veritàdall’autopsia: “Cosa le ha fatto Impagnatiello” Da quello che fanno sapere le autorità, la Procura della Repubblica di Fermo ha disposto l’autopsia che per ora sembra essere programmata per venerdì . Condivise dalle forze ...