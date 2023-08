Morsa mentre gioca con il cane muore per una rara infezione | il batterio le compromette reni | fegato e sangue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Vieneda unci, contrae unabatterica e: è quanto accaduto a Tracy Ridout, 53 anni, che stava facendo da dogsitter al pastore tedesco di un amico quando, nelre con l’animale, questo le ha dato un morso giocoso al dito. Dopo qualche giorno Tracy ha accusato forti dolori e per questo si è recata all’ospedale, dove ha scoperto di avere un‘ai, ale al. Aveva infatti contratto la capnocytophaga canimorsus, un’batterica estremamentetrasmessa da un animale con un morso o una leccata. In pochi giorni per lei non c’è stato nulla da fare e ora i figli vogliono che la ...