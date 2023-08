Morì durante le indagini per la cattura di Messina Denaro | dedicata un’aula multimediale al maresciallo Filippo Salvi

Jongbloed era stato costretto a superare una terribile tragedia nel 1984: suo figlio Eric - Jana causa di un fulmine che lo colpì mentre era in campouna partita amatoriale. Era una ...A fare festa con loro lo staff dell'Associazione Velica Senigallia che li ha seguiti con dedizione e amiciziale lezioni del Corso di Vela, il Direttivo della Fabbrica dei sogni che ha curato ...... ma esiste anche una grande cultura del vino " ha dichiarato Barbara Mori Assessore alla Cultura del Comune di Camerano " non a caso sono tantissimi gli eventi in tal sensoquesti 3 giorni: ...

Morì durante le indagini per la cattura di Messina Denaro, dedicata un’aula multimediale al… Il Fatto Quotidiano