Morgan | ecco cosa avrebbero deciso la Rai e Sky per i programmi del cantante dopo l’episodio di Selinunte

(Di giovedì 31 agosto 2023) Che ne sarà del futuro televisivo dil’accaduto diche ha fatto rivoltare il web negli ultimi giorni? La sbroccata durante il suo concerto, poi interrotto, gli insulti om0fobi buttati a caso e il tutto, naturalmente documentato dagli ospiti dello show. Inoltre, il cantautore aveva tirato in ballo colleghi come Fedez e Marracash – quest’ultimo non si era fatto sfuggire la replica piccata. E si sa, il web non perdona e nemmeno dimentica. A tal proposito,ha dovuto chiedere scusa a quanti si sono sentiti offesi dal suo comportamento. A qualcuno però, non è proprio andato giù il suo atteggiamento. Da quel momento in poi, in tanti hanno iniziato a farsi due domande. Soprattutto in merito alle sue possibili apparizioni future sulle reti Sky e Rai. Ad oggi, sembrerebbe a tutti gli effetti che la ...

X-Factor e Stramorgan Rai, Morgan ci sarà Ecco la verità Napolike.it

Come sempre Morgan torna a far parlare di sé: nonostante le recenti polemiche, Sky lo ha confermato nella partecipazione a XFactor.Sorridente e in perfetta forma è arrivato accompagnato dai suoi agenti in attesa di vivere la sua nuova avventura.